Южная Корея выделила Украине $700 тыс. на борьбу с коронавирусом

Южная Корея выделила Украине 700 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом.

На сайте Министерства иностранных дел говорится, что 400 тысяч долларов поступят в объединенный фонд гуманитарной помощи Украине в рамках Организации Объединенных Наций.

Остальные деньги будут переданы в виде лабораторных тестов или средств на их покупку, это будет безвозвратная гуманитарная помощь.

Правительство Кореи решило помочь Украине по результатам переговоров между министром иностранных дел Дмитрием Кулебой с послом Квон Ки-Чангом и президентами Владимиром Зеленским и Мун Чже Ином.

Напомним, 30 марта из Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19 производства компании SolGent.