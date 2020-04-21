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​Минздрав объяснил "ноли" в коронавирусной отчетности семи областей на Пасху

Лаборатории во всех областях работали в обычном режиме.

​Минздрав объяснил "ноли" в коронавирусной отчетности семи областей на Пасху
Фото: Youtube / Кабмін

Министерство здравоохранения разобралось, почему семь областей на Пасху подали ноли в своей отчетности по тестированию на коронавирус.

Об этом на брифинге во вторник рассказал министр Максим Степанов.

"Все без исключения лаборатории во всех областях работали в обычном режиме, то есть не делали себе перерывов. Эти ноли были связаны с тем, что на Пасху многие люди просто не обращались к врачам для проведения тестирования методом ПЦР. Эту ситуацию мы подтвердили тем, что у нас не было поступлений на горячую линию об отказе в осуществлении ПЦР", - заявил Степанов.

По его словам, в разных областях "ноли" были связаны с разными причинами.

"Также у нас есть ситуация, когда в Черновицкой области была сделано 48 исследований методом ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, которые вошли в отчетность, но была техническая ошибка - девушка, заполнявшая нашу форму, проставила ноль. По Винницкой области, где тоже был ноль, это связано с тем, что там были тесты и исследования, но в связи с тем, что нужно было дать отдохнуть амплификатору (это лабораторное оборудование, сейчас работает 24 часа в сутки), штабом было принято решение сделать перерыв", - сказал Степанов.

Напомним, что в воскресенье было сделано только 1988 лабораторных тестов, хотя в предыдущие дни их количество было минимум в два раза больше. 

Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали информацию о тестировании украинцев на коронавирус.

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