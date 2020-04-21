Украинский производитель защитных костюмов пожаловался на действия Минздрава

"Если в Украине не будет своего производства, это плохо закончится для страны".

Владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский считает, что если в Украине не будет своей промышленности и своего производства, "это плохо закончится для страны".

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, комментируя закупку Министерством здравоохранения китайских защитных комбинезонов для медиков.

"Моей компании уже 25 лет, все эти годы иллюзий по взаимоотношению бизнес/власть особо не строил. Разве что после 2014 года появилась надежда, что с лицемерием можно бороться, потому и стал иногда выходить в публичную плоскость. Даже бывает получается что-то сделать. И одна из главных мыслей, которую хочу всегда любой действующей власти донести - не будет своей промышленности и своего производства, это плохо закончится не только для нас всех, но и для вас тоже!", - заявил Соколовский.

Он подчеркнул, что в условиях глобальных катаклизмов, вопрос экономической безопасности государства должен стоять на первом месте, а именно - поддержка отечественного производителя.

"Сейчас госзакупки защитных средств, согласно постановления Кабина №225 от 20 марта, идут по упрощенной процедуре. В связи с эпидемией это понятно. Порядок такой - заказчик проводит исследование рынка, принимает решение, подписывает вне системы ProZorro договор с поставщиком и только потом публикует его в открытом доступе.

Но почему тогда идёт полнейший игнор того, что в Украине есть пока своя недобитая легкая промышленность. 80% швейных мощностей которой работает по "давалке" на запад, и нашу качественную одежду можно встретить по всему миру чаще, чем в Украине (так получилось, что внутреннему рынок заполонили Китай и Турция, но сейчас не об этом). Но все западные заказчики пока резко отвалились - там все встало и продажи одежды по всему миру (как и у нас, впрочем) ещё долго будут на стопе. Для Украины это - угроза выживания целой отрасли", - добавил Соколовский.

Он также подчеркнул, что за последний месяц не только все три швейных фабрики "Текстиль-Контакта", но и другие крупные производители переключились на остро необходимые защитные костюмы, комбинезоны, медицинские халаты, бахилы, фартуки , нарукавники, маски и прочее.

Напомним, 17 апреля Министерство здравоохранения подписало договор с ООО "Меддив" на поставку 71 374 китайских защитных комбинезонов на 34,87 млн гривен (цена одного - 488 гривен). Замглавы Минздрава Светлана Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы.

За три дня до этого ГП "Медицинские закупки Украины" договорилось о закупке 90 тыс. костюмов отечественного производителя ООО "Текстиль контакт" за 22,05 млн гривен (цена одного - 245 гривен). Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 1426 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов".