В Николаевской области количество инфицированных за сутки удвоилось

Блокпост на въезде в одно из сел Николаевской области

В Николаевской области за сутки удвоилось количество инфицированных коронавирусом.

Об этом говорится на сайте областной государственной администрации.

По состоянию на 10:00 21 апреля местные лаборатории подтвердили 83 случая коронавирусной болезни. За сутки это число выявили на 42, половина из которых - в Домановском районе.

33 человека из 83 подтвержденных случаев - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 28 - Домановского района, 9 - Николаева, 6 - Первомайска, 4 - Арбузинского района. Также болезнь зафиксировали в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районе.

Николаевская область до 11 апреля оставалась единственным в Украине регионом без COVID-19, туда даже приезжала проверка из Киева, чтобы выяснить причину такого "феномена".

Сейчас последнее место по количеству заразившихся коронавирусом занимает Черниговская область.