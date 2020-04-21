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В Николаевской области количество инфицированных за сутки удвоилось

В регионе подтвердили 42 новых случая коронавирусной болезни.

В Николаевской области количество инфицированных за сутки удвоилось
Блокпост на въезде в одно из сел Николаевской области
Фото: facebook.com/mykoda

В Николаевской области за сутки удвоилось количество инфицированных коронавирусом.

Об этом говорится на сайте областной государственной администрации.

По состоянию на 10:00 21 апреля местные лаборатории подтвердили 83 случая коронавирусной болезни. За сутки это число выявили на 42, половина из которых - в Домановском районе.

33 человека из 83 подтвержденных случаев - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 28 - Домановского района, 9 - Николаева, 6 - Первомайска, 4 - Арбузинского района. Также болезнь зафиксировали в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районе.

Николаевская область до 11 апреля оставалась единственным в Украине регионом без COVID-19, туда даже приезжала проверка из Киева, чтобы выяснить причину такого "феномена".

Сейчас последнее место по количеству заразившихся коронавирусом занимает Черниговская область.

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