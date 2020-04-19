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Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области

COVID-19 подхватили двое монахинь.

Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
Свято-Преображенский женский монастырь в Головчинцах
Фото: http://wikimapia.org/

В Хмельницкой области в Головчинецком Свято-Преображенском женском монастыре (УПЦ МП) обнаружили два случая коронавируса. Об этом информирует Хмельницкий горсовет.

Больше подробностей не сообщается.

Всего за последние сутки в Хмельницком подтвердили 14 новых случаев COVID-19, количество больных в области составляет 48.

Выздоровели пятеро пациентов, два случая - летальные. Одна из умерших - сотрудница Хмельницкой райбольницы.

Накануне стало известно, что у митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают. 

Напомним, Киево-Печерская лавра стала одним из очагов эпидемии коронавируса в Украине, здесь заболели около 120 человек. 

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