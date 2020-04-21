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Документальный сериал о Майкле Джордане почти вдвое побил рекорд по просмотрам

На ESPN вышел "Последний танец".

Документальный сериал о Майкле Джордане почти вдвое побил рекорд по просмотрам
Фото: theathletic.com

В американском прокате стартовал документальный сериал о Майкле Джордане и "Чикаго Буллз" 90-х годов под названием "Последний танец".

В эфир вышла пятая часть фильма - две серии из 10-ти, которые имели оглушительный успех. 

Ленту в среднем смотрело 6,1 млн человек, что является новым рекордом по количеству телезрителей для документальных фильмов ESPN, сообщает The Athletic.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму о бывшем американском профессиональном игроке в бейсбол и футбол Бо Джексоне "Вы не знаете Бо" (3,6 млн зрителей), уточняет издание.

Напомним, легендарный состав "Буллз" с 1991 по 1998 годы 6 раз становился чемпионом НБА.

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