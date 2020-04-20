Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
ГлавнаяСпорт

"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих

Месси, Де Йонг и тер Штеген – неприкасаемые.

"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме троих
Лионель Месси и Френки де Йонг
Фото: ESPN

Руководство каталонской "Барселоны" собирается включать своих игроков в трансферные сделки, чтобы минимизировать расходы, вызванные пандемией коронавируса.

В ближайшее летнее окно "блаугранас" готовы расстаться со всеми футболистами, кроме троих – капитана Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки Де Йонга, сообщает ESPN.

При этом "Барса" рассматривает возможность приобретения нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Не исключено, что каталонцы купят обоих игроков, но включат в сделку по этим трансферам своих футболистов.

Кроме того, действующие чемпионы испанской Примеры хотят усилить позиции правого и центрального защитников, а также центрального хавбека.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и "Интер" заинтересованы в услугах нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, которого как раз и могут включить в сделку по продаже Мартинеса или Неймара.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также