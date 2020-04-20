Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Полиция сообщила о массовом нарушении карантина в Почаевской лавре
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
Лукашенко о тактике борьбы с коронавирусом в Беларуси: "Не вижу, что мы в чем-то ошиблись"
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
У митрополита Онуфрия обнаружили коронавирус. В УПЦ МП это отрицают
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
ГлавнаяСпорт

УЕФА озвучил точные даты возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы, - СМИ

Матчи еврокубков возобновляться 7 августа.

УЕФА озвучил точные даты возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы, - СМИ
Фото: AS

УЕФА определился с точными датами рестарта еврокубкового сезона, сообщает Sky Sports Italia.

По информации издания поединки Лиги Чемпионов и Лиги Европы возобновятся после завершения всех национальных чемпионатов. При этом, ЛЧ стартует первой – 7 августа пройдут еще не сыгранные ответные матчи 1/8 финала.

Календарь матчей Лиги Чемпионов:

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала ("Манчестер Сити" - "Реал", "Барселона" - "Наполи", "Бавария" - "Челси", "Ювентус" - "Лион");

11-12 августа: первые матчи четвертьфиналов;

14-15 августа: ответные матчи четвертьфиналов;

18-19 августа: первые полуфиналы;

21-22 августа: ответные полуфиналы;

29 августа: финал на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле.

Новый сезон ЛЧ, как и сообщалось ранее, стартует 20 октября.

Календарь матчей Лиги Европы:

2-3 августа: первые матчи 1/8 финала ("Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе");

6 августа: ответные матчи 1/8 финала ("Шахтер" - "Вольфсбург", "Байер" - "Рейнджерс", "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос", "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК, "Базель" - "Айнтрахт", "Копенгаген" - "Истанбул", "Рома" - "Севилья", "Хетафе" - "Интер");

10 августа: первые матчи 1/4 финала;

13 августа: ответные четвертьфиналы;

17 и 20 августа: полуфинальные матчи;

27 августа: финал на Арене "Гданьск", Польша.

Также сообщается, что завтра УЕФА проведет видеосаммит с представителями всех 55 федераций, а в среду - с клубами и европейскими лигами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также