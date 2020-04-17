Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
ГлавнаяСпорт

Объявлена лучшая фотография года в мире спорта

Лучшая фотография была сделана в матче НБА.

Фото: worldpressphoto.org

Стали известны победители международного конкурса World Press Photo Award, организованной голландским фондом World Press Photo.

В номинации "Спорт" победил снимок фотографа клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" Марка Блинча, который также делал снимки для земляков из клуба НБА "Торонто Рэпторс".

Именно работа Блинча, сделанная им на баскетбольном матче, получила высший бал в спортивной номинации.

Фото было сделано в мае 2019 года во время решающей, седьмой игры полуфинала Восточной конференции, в котором "Торонто" играл с "Филадельфией Сиксерс". Тогда победу "Рэпторс" принес Buzzer Вeater Кавая Леонарда.

На последних секундах при счете 90:90 Леонард на удачу бросил мяч в сторону корзины, тот четыре раза ударился о дужку кольца, прежде чем провалиться в корзину.

За этим моментом 28-летний легкий форвард "Рэпторс" наблюдал, уже сидя на паркете (на фото – в углу площадки в белой форме). Он опустился на корточки и вместе со всеми считал удары мяча об обод кольца.

Именно этот эпизод запечатлел на свою фотокамеру Блинч.

Добавим, что в 2019 году впервые в истории НБА чемпионом стала команда, не представляющая США. Этой командой была "Торонто Рэпторс".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также