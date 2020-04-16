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Знаменитого украинского футболиста поймали на нарушении карантина

Саленко хамил полицейским и ссорился с журналистами.

Знаменитого украинского футболиста поймали на нарушении карантина
Фото: ТРК Украина

Знаменитого украинского футболиста Олега Саленко поймали на нарушении карантина на одной из спортивных площадок Киева.

Об этом говорится в сюжете программы "Контролер", который выходит на телеканале "Украина".

Саленко был "старшим" в группе футболистов и пообщался с подъехавшими на место полицейскими.

Между ними состоялся следующий диалог:

  • Саленко: – Покажи мне документы. Что запрещено?
  • Полицейский: – Находиться в общественном месте больше 10 человек запрещено. Вы это знаете?
  • Саленко: – А тут разве 60 есть?
  • Полицейский: – Количество – 10.
  • Журналист: – А как вас зовут?
  • Саленко: – Стыдно не знать. Я вам скажу, как меня зовут. За мое интервью деньги надо платить. Саленко Олег Анатольевич.
  • Полицейский: – Год рождения?
  • Саленко: – 1969-й. Я хочу хоть раз проучить эту систему.
  • Журналистка: – Все, кто играли в футбол на площадке, могли заразить друг друга. Совесть у вас где-то показалась?
  • Саленко: – Совесть? У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь. Чтобы имя себе заработать?
  • Журналистка: – Я?
  • Саленко: - Да. Не я же. Мне имени не надо. У меня его дохрена.
  • Журналистка: – Извините, чего у вас дохрена?
  • Саленко: – Имя, бл""". И известно. Мне его – выше головы.

Также на площадке был бывший игрок киевского ЦСКА Александр Ковтун. Он сказал, что коронавируса не существует, а маску не носит принципиально.

Полицейские хотели составить протокол на Саленко за нарушение карантина, но в итоге все завершилось предупреждением.

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Источник: ua-football.com
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