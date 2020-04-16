Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
​Суд вернул полиции админпротокол на пловца из Гидропарка
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
В Днепре разоблачили группировку, которая причастна к 18 терактам
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
Нефьодов инициировал получение надбавок в 600% к окладу себе и троим своим заместителям
ГлавнаяСпорт

В Италии озвучили сценарий по возвращению футбола

Кубок страны примет первые матчи после рестарта.

В Италии озвучили сценарий по возвращению футбола
"Ювентус" - "Милан"
Фото: EPA/UPG

Итальянский футбол может возобновиться в Турине и Неаполе в рамках ответных полуфинальных поединков Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом", а также "Наполи" и "Интером", сообщает La Repubblica.

Напомним, в первых матчах в Милане хозяева сыграли неудачно - "Интер" минимально уступил (0:1), а "Милан" сыграл вничью (1:1).

Рестарт матчами на Кубок позволит предоставить остальным командам Серии А больше времени на подготовку к играм регулярного чемпионата.

При этом организаторы такого варианта предполагают следом проведение финального матча или же доигрывание 25-го тура, который остался незаконченным.

Среди возможных дат возобновления чемпионата итальянские СМИ называют три варианта – 24 или 31 мая или 7 июня.

Футболисты будут обязаны регулярно сдавать анализы для проверки их на COVID-19, наличие антител и общее состояние здоровья. Команды будут до конца сезона находиться на тренировочных базах, чтобы обеспечить их изоляцию с пристальным наблюдением.

Открытие стадионов для болельщиков пока не предполагается.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также