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"Ювентус" откажется от "скудетто", если чемпионат не будет возобновлен

Федерация оценила жест владельца Bianconeri.

"Ювентус" откажется от "скудетто", если чемпионат не будет возобновлен
Андреа Аньели
Фото: EPA/UPG

В Италии продолжают обсуждать вероятность завершения чемпионата-2019/20 по итогам 26 туров.

В полемику подключился и президент лидера Серии А – "Ювентуса" Андреа Аньелли, чья семья является владельцем туринского клуба.

В частности, комментируя в твитере заявление президента Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины о том, что обладатель "скудетто" будет объявлен в любом случае, даже если чемпионат не удастся доиграть, Аньелли сообщил о том, что ни ему, ни клубу не нужно такое чемпионство.

"Это было бы изумительно, но ответить "Нет, спасибо!" было бы еще более прекрасно", - цитирует твиттер президента "Старой синьоры" "Советский спорт".

В свою очередь, Гравина по достоинству оценил решение "Ювентуса" отказаться от "скудетто", если чемпионат не будет возобновлен.

"Только федеральный совет может определить чемпиона, но позиция "Ювенуса" оценена по достоинству", - заявил спортивный функционер.

Напомним после 26 туров "Ювентус" на одно очко опережает римский "Лацио".

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