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Марокканский футбольный клуб продал 60 тысяч билетов на виртуальный матч "против коронавируса"

Вырученные средства пойдут на борьбу против коронавируса.

Марокканский футбольный клуб продал 60 тысяч билетов на виртуальный матч "против коронавируса"
Фото: facebook

19-кратный чемпион Марокко футбольный клуб "Видад" организовал виртуальный матч "против коронавируса" и устроил продажу билетов на него.

Отметим, что клуб из Касабланки играет на спортивной арене "Мохаммед V", вмещающей 67 тыс. зрителей. Клуб сумел продать 60 тыс. билетов.

"Благодаря усилиям всех частей спортивного клуба "Видад" – болельщиков, игроков, менеджеров, администраторов, медицинского штаба, бывших футболистов и многих других, были распроданы все 60 тысяч билетов на наш виртуальный матч против COVID-19", - сообщает в Facebook пресс-служба клуба.

"Все собранные средства будут переданы в специальный фонд по борьбе с пандемией коронавируса, созданный по указу Его величества короля Мохаммеда VI".

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