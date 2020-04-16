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Трамп заявил, что США прошли пик пандемии коронавируса

"Ясно, что наша решительная стратегия работает", - подчеркнул президент США.

Трамп заявил, что США прошли пик пандемии коронавируса
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные по распространению коронавируса в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что пик заражений COVID-19 пройден.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп также пообещал в ближайшее время представить "новые основные принципы" грядущего возобновления экономической деятельности в США.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых заражений... Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает", - подчеркнул он.

Президент США также заявил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником коронавируса одна из китайских биолабораторий в Ухане.

На пресс-конференции ему задали вопрос, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус  "выпущен из бутылки" в результате случайного инцидента. "Мы проводим очень тщательную проверку этой ужасной ситуации, которая произошла", - ответил Трамп.

Напомним, накануне, 14 апреля, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что худший этап пандемии позади, "если будем продолжать действовать умно".

По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 2 064 815 случаев заражения коронавирусом, 137 078 - летальных. Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 30 925, заболевших - 639 055, протестировано - 3 242 755 человек.

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