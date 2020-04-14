Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Пожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти
Пожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
ГлавнаяМир

Американцы начали получать чеки со стимулирующими выплатами от правительства

От 50 до 70 миллионов человек получат по $1200 к середине апреля.

Американцы начали получать чеки со стимулирующими выплатами от правительства
Фото: EPA/UPG

Налоговая служба США начала рассылать чеки со стимулирующими выплатами в размере до $1200 миллионам американцев в рамках программы правительства вернуть экономику к жизни.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В министерстве финансов отметили, что первые чеки были отправлены в пятницу, 10 апреля. По данным ведомства, от 50 до 70 млн граждан США получат деньги на счета к 15 апреля.

Отмечается, что правительство США выделяет эти средства в рамках нового пакета экономической помощи объемом $2,2 триллиона, подписанного президентом Дональдом Трампом в марте.

Напомним, 25 марта администрация Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики США на $2 трлнв период эпидемии коронавируса. Законопроект предусматривает выплаты гражданам, поддержку бизнеса и финансирование различных отраслей экономики.

Ранее Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусоми, заверил, что все под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие. Также сообщалось, что США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также