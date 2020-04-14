Американцы начали получать чеки со стимулирующими выплатами от правительства

От 50 до 70 миллионов человек получат по $1200 к середине апреля.

Налоговая служба США начала рассылать чеки со стимулирующими выплатами в размере до $1200 миллионам американцев в рамках программы правительства вернуть экономику к жизни.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В министерстве финансов отметили, что первые чеки были отправлены в пятницу, 10 апреля. По данным ведомства, от 50 до 70 млн граждан США получат деньги на счета к 15 апреля.

Отмечается, что правительство США выделяет эти средства в рамках нового пакета экономической помощи объемом $2,2 триллиона, подписанного президентом Дональдом Трампом в марте.

Напомним, 25 марта администрация Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики США на $2 трлнв период эпидемии коронавируса. Законопроект предусматривает выплаты гражданам, поддержку бизнеса и финансирование различных отраслей экономики.

Ранее Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусоми, заверил, что все под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие. Также сообщалось, что США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса.