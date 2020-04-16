Число ​жертв коронавируса в мире превысило 137 тыс. человек

Заразились более 2 миллионов.

По состоянию на утро 16 апреля в мире зарегистрировали 2 064 815 случаев заражения коронавирусом, 137 078 - летальных.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 30 925, заболевших - 639 055, протестировано - 3 242 755 человек.

В Италии заболели 165 155 человек, умерли 21 645.

Испания сообщает о 180 659 инфицированных. Из них 18 812 человек скончались.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в США, Италии, Испании и Франции. Так, во Франции умерли 17 188 человек, в Великобритании - 12 894, в Иране - 4 777, Бельгии - 4 440, в Германии - 3 804, в Нидерландах - 3 145, в Турции - 1 518, в Швейцарии - 1 239.

В России число зараженных достигло 24 490 человек, умерли - 198; в Беларуси - 3 728, умерли - 36; в Польше - 7 582, умерли - 286; в Молдове - 2 049, умерли - 46; в Венгрии - 1 579, умерли - 134; в Румынии - 7 216, умерли - 372; в Словакии - 863, умерли - 6.

Напомним, для усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).