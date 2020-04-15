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В ВОЗ напомнили, что алкоголь не защищает от COVID-19

"Самый эффективный способ - это часто мыть руки".

В ВОЗ напомнили, что алкоголь не защищает от COVID-19
Фото: facebook.com/WHOUkraine

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что употребления алкогольных напитков не защищает от заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на региональные подразделения международной организации.

"Употребление алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может быть опасным для вашего здоровья", - говорится в сообщении.

В ВОЗ напомнили, что "частое и чрезмерное употребления алкоголя может увеличивать риск проблем со здоровьем". Кроме того, эксперты подчеркнули, что нахождение на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию тоже не помогает предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

В организации также опровергли предположения о том, то, что комары могут быть переносчиками COVID-19, а также что холодная погода уничтожает вирус.

"Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - это часто мыть руки", - добавили в ВОЗ.

Напомним, ранее ВОЗ призвала страны мира не ослаблять карантин раньше времени.

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