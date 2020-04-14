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Сто стран обратились в МВФ за помощью из-за кризиса

Триллиона долларов может не хватить.

Сто стран обратились в МВФ за помощью из-за кризиса
Фото: EPA/UPG

Около ста из 189 членов Международного валютного фонда обратились за помощью в связи с глобальным экономическим кризисом, начавшимся из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказала Reuters главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Она напомнила, что Фонд выделил "весьма существенную" сумму в 1 триллион долларов на борьбу с коронавирусом, но и этих денег может оказаться недостаточно.

Гопинат рассказала, что около половины заявителей - это страны с низким уровнем дохода. Им требуется помощь в виде чрезвычайного финансирования, чтобы справиться с коронавирусом и смягчить его экономические последствия.

Она назвала правильным решение международных кредиторов облегчить долговое бремя для самых бедных стран. Но при этом добавила, что эти меры, возможно, придется продолжить и в 2021 году, так как худшие последствия пандемии еще не коснулись многих беднейших государств.

Напомним, что во вторник был обнародован свежий обзор мировой экономики от МВФ, согласно которому мир ожидает худшая рецессия со времен Великой депрессии начала 1930-х. Падение мировой экономики составит 3%.

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