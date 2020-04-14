Европе нужен системный шок для создания армии, - мнение

Европе нужен системный шок, чтобы все члены ЕС договорились о создании европейской армии. Об этом заявил Дмитрий Теперик, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS), руководитель программы «Стойкая Украина» (Эстония) в ходе онлайн-круглого стола «Будущее шенгенской зоны после коронавируса», организованного Институтом Горшенина.

При этом, он считает, что нынешний кризис не станет таким шоком: «До сих пор такого шока не было, и пандемия не является, по моему мнению, таким системным шоком, чтобы убедить немцев, французов и итальянцев в создании европейской армии. Потому что понятно, что самые большие страны должны стать ядром такого процесса. И увеличить расходы на европейскую оборону, объяснить это в нынешнем состоянии налогоплательщикам в Италии, Германии, Испании и других странах просто не представляется возможным», - заявил эксперт.

В то же время, считает Дмитрий Теперик, тема безопасности ЕС не останется без внимания после нынешнего кризиса.

«Граждане ЕС будут понимать необходимость усиливать первым делом безопасность внутри самого Европейского Союза, возможно, будут выделены некоторые средства на защиту внешних границ, возможно будет усилено агентство Фронтекс, возможно будут выделяться дополнительные ресурсы для национальных средств полиции и погранохраны, чтобы защитить именно внешние границы Европы. И здесь надо сказать, что все больше набирает популярность идея, что ЕС должен прекратить миссионерствовать и больше заниматься своими внутренними делами», - подчеркнул эксперт.

«Если говорить о главной перспективе с оборонной точки зрения, то главный вывод, который уже напрашивается и будет обсуждаться после завершения этого кризиса – это конечно усиленная мобильность внутри ЕС, это выстраивание более надежных транспортных коридоров, в том числе – и для перемещения военной техники между государствами, но также и более надежных транспортных коридоров для доставки любых грузов технической необходимости между европейскими странами. Надо сказать, что не все европейские страны достаточно интегрированы в общее пространство. Если говорить про страны Балтии, то мы являемся таким, очень своеобразным полуостровом, и так же можно говорить про некоторые балканские страны: Румынию, Болгарию, Грецию. ЕС придется усиливать логистическую интеграцию, которая будет в свою очередь поддерживать и безопасность всего пространства», - отметил Дмитрий Теперик.

Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI», также поддержал эту точку зрения в ходе онлайн-круглого стола Института Горшенина.

«Я не уверен, что создание европейской армии станет на повестку дня после завершения пандемии. Во-первых, пандемия не влияет на подходы стран-членов ЕС, и двадцать две страны остаются одновременно членами ЕС и НАТО. На сегодняшний день я не вижу каких-то новых заявлений о создании объединенных вооруженных сил ЕС или европейской армии. Во-вторых, после пандемии страны ЕС выйдут экономически и финансово ослабленными. Создание армии - это огромные затраты, поэтому из-за негативных последствий экономического кризиса этот вопрос не будет на повестке дня сразу после завершения пандемии. Возможно, в будущем - но для этого требуется усиление экономических основ в самом ЕС, чтобы реализовать такой масштабный проект», - отметил Виталий Мартынюк.

По его мнению, после пандемии ЕС следует пересмотреть или, по крайней мере, обсудить новые идеи по усилению безопасности. «В том числе для противодействия таким вызовам и угрозам, которые касаются распространения инфекций. Должно быть уделено внимание тем силам в армиях стран-членов ЕС, которые отвечают за биологическую и бактериологическое безопасность. Мы увидели, когда пошла на полную скорость пандемия, скопления людей, которые пытались вернуться домой к своим родным, когда их нужно было взять в изоляцию. Обычные медицинские учреждения имеют ограниченные возможности сделать это, и здесь как раз можно использовать возможности силовых и оборонных структур, а именно медицинских служб для того, чтобы разворачивать госпитали, принимать этих людей, проводить изоляцию, тестирование. Я думаю ЕС обратит на это внимание: как быстро мобилизовать имеющиеся силы и разворачивать такого рода госпитали для того, чтобы не допустить проникновения и распространения вирусных угроз в страны извне», - считает эксперт.