США выделили своим авиалиниям $25 млрд помощи, чтобы избежать увольнений, - СМИ

Администрация США выделяет многомиллиардный пакет помощи американским авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на американский СМИ.

Во вторник вечером министерство финансов США сообщило, что 10 авиаперевозчиков, в том числе Delta, United, JetBlue и American Airlines, согласились принять помощь от государства.

По информации СМИ, речь идет о пакете помощи на сумму $25 млрд. Большая часть этих денег пойдет на зарплаты персоналу авиакомпаний, чтобы избежать увольнений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пакет помощи призван помочь авиакомпаниям "сохранить ту важную роль, которую они играют в нашей экономике". По его словам, эти средства позволят авиакомпаниям "пережить трудную фазу, возникшую не по их вине". Из-за пандемии американские авиалинии были вынуждены приостановить полеты около 2400 самолетов.

Напомним, ранее налоговая служба США начала рассылать чеки гражданам со стимулирующими выплатами в размере до $1200 в рамках программы правительства вернуть экономику к жизни.