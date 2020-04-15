Дания открыла детские сады и начальные школы после карантина

Правительство Дании в связи с сокращением числа новых заражений коронавирусом разрешило малышам вернуться в детские сады, а младшеклассникам - в школы.

Как сообщает DW, для яслей, детских садов и начальных школ были разработаны новые правила безопасности, включающие соблюдение дистанции. Те учреждения, которые в среду не готовы к открытию, откроют свои двери в следующий понедельник.

Таким образом в Дании осуществляется первый шаг по снятию карантинных ограничений. Дания, своевременно введя карантин, и еще 14 марта закрыв границы, в том числе и датско-немецкую границу, добилась уменьшения количества ежедневных заражений, что подтверждается графиками международных научных институтов.

Уменьшается и число больных COVID-19 в больницах и реаниамациях страны.

По состоянию на 15 апреля в Дании подтвердили около 6,7 тыс. случаев коронавируса, умерли 299 человек.