В Лавре за прошлые сутки подтвердили еще один случай заболевания COVID-19, в Ионинском монастыре - еще три

Всего за сутки в столице подтвердился 61 случай заболевания коронавирусом.

В Киеве за минувшие сутки подтвердили коронавирус у еще 61 человека. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Один человек скончался.

"Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, еще один - в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре", - сообщил мэр.

14 апреля в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий и помещений духовной академии и семинарии. На территории установили медицинские посты, измеряется температура.

"Вчера из Лавры госпитализировали одну монахиню и двоих учеников семинарии. Совершили сбор на ПЦР-тестирование у 28 лиц из семинарии", - добавил мэр.

За сутки COVID-19 диагностировали у 26 женщин от 26 до 65 лет, 29 мужчин возраста от 20 до 67 лет, шестеро детей. Госпитализировали 28 пациентов. В целом в Киеве зафиксировали 621 случай заболевания.

Напомним, что 9 апреля Свято-Троицкий Ионинский монастырь (УПЦ Московского патриархата) закрылся на карантин после обнаружения коронавируса у его наместника, архиепископа Иона (Черепанова).

12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный.

Также скончался 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре - почти 100 человек.

14 апреля Кличко подтвердил, что в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской лавры.