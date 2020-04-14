Коронавирус наиболее поразил страны Европы с политическими проблемами, - эксперт

Страны Европы, которые сегодня имеют внутренние политические проблемы, оказались под наибольшим влиянием эпидемии коронавируса. На это обратил внимание Александр Демченко, редактор отдела "Мир" интернет-портала LB.ua во время онлайн-круглого стола «Будущее шенгенской зоны после коронавируса», организованного Институтом Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

«Больше всего говорят о странах, которые поразил коронавирус там, где есть какие-то проблемы: брекзит в Великобритании - главные переговорщики от Великобритании с ЕС оба заболели коронавирусом; в Италии Маттео Сельвини с некоторыми компаниями нефтяными торгуют в Ломбардии и Венето, во Франции пенсионная реформа, в Польше выборы и многое другое. Лучше всего обошли все эти вопросы такие страны как Эстония, Швеция и ряд других государств, которым сейчас ничего не нужно, у них нет какой-либо политической турбулентности», - отметил Александр Демченко.

В свою очередь Виктория Вдовиченко, кандидат исторических наук, эксперт-исследователь внешней политики Италии, ассоциированный член Совета внешней политики "Украинский призма", отметила что эту ситуацию пытаются использовать в своих целях Китай и Россия.

«У Китая и РФ схожие методы, но цель немного разная, потому что Китай интересует сотрудничество с Европой и навязывание экономической адженды, в частности, а Россию интересует внесения определенных хаотических элементов и усиления поддержки тех антисистемных движений», - считает эксперт.

В качестве примера она привела попытки Китая и России осуществить гуманитарную помощь Италии: «Китай это сделал даже более элегантно: были проблемы со своевременными поставками масок и медицинского оборудования из КНР по контрактам, подписанным и предварительно оплаченными Итальянской республикой, но Китай сделал кампанию, когда вместе с медиками, которых привез из Уханя, прислал все маски. У людей произошло ложное впечатление о том, насколько Китай помогает миру. А у РФ были немного другие методы, никто никогда не скрывал, что идет акцентирование на уязвимости ЕС, то, что ЕС вовремя не успел Италии помочь. И по состоянию на март 2020 году это определенным образом выглядело так, пока ЕС не консолидировался и не принял пакеты экономической, финансовой помощи, которые должны быть использованы для всех государств-членов ЕС».

Виктория Вдовиченко считает, что Россия в определенной степени достигла своих целей. «Это очень чутко прозвучало в эту Пасху, когда Папа Римский обратился к католикам и вспомнил, что международный санкционный режим надо ослабить, чтобы помочь странам предоставлять ту помощь, которую они могут оказывать друг другу. Такие вещи будут продолжаться. И информационные вбросы будут усиливаться, в частности со стороны РФ, чтобы усиливать эту тенденцию, мнение, что внутри ЕС никак нельзя навести порядок», - отметила эксперт.