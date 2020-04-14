Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяМир

Трансляция онлайн-круглого стола "Будущее шенгенской зоны после коронавируса"

В чате прямой трансляции можно задавать вопросы спикерам.

Трансляция онлайн-круглого стола "Будущее шенгенской зоны после коронавируса"
Фото: Макс Левин

Трансляция онлайн-круглого стол: «Будущее шенгенской зоны после коронавируса» доступна по ссылке. В чате прямой трансляции есть возможность задать вопросы спикерам.

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

  1. Европейский Союз после коронавируса. Какие выводы должна сделать Европа?
  2. Возможен ли пересмотр шенгенской модели? Какие у нее уязвимые места?
  3. Надо ли пересматривать систему безопасности Шенгенской зоны? Надо ли пересматривать миграционное законодательство ЕС?
  4. Армия как инструмент борьбы с пандемией. Задумается ли Европа после пандемии о создании собственной обороны?
  5. Имеет ли Украина шанс после пандемии таки присоединиться к Шенгенскому соглашению? Или Европа приостановит любые сдвиги в отношении таких стран, как Украина?
  6. Изменятся ли правила трудоустройства для украинцев и представителей других национальностей в Европе?

Участники круглого стола:

  • Дмитрий Теперик, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS), руководитель программы «Стойкая Украина» (Эстония);
  • Виктория Вдовиченко, кандидат исторических наук, эксперт-исследователь внешней политики Италии, ассоциированный член Совета внешней политики "Украинская призма";
  • Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI»;
  • Александр Демченко, редактор отдела "Мир" интернет-портала LB.ua.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также