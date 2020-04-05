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МВФ готов выделить весь $1 трлн резервного фонда на борьбу с коронавирусом

Впервые за 75-летнюю историю фонда с просьбой об экстренном финансировании одновременно обратились 85 стран.

МВФ готов выделить весь $1 трлн резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Фото: finzah.com.ua

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере 1 триллион долларов ради помощи странам в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на брифинге который провела Всемирная организация здравоохранения.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании - к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", - сообщила глава МВФ.

Георгиева подчеркнула, что больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису страдают развивающиеся страны.

По ее словам, во время кризиса 2008-2009 годов ситуация была лучше.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - заявила Георгиева.

Месяц назад сообщалось, что Международный валютный фонд объявил о выделении на борьбу с коронавирусом 50 млрд долларов. Предполагалось, что деньги будут направлены на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения.

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