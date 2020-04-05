Впервые за 75-летнюю историю фонда с просьбой об экстренном финансировании одновременно обратились 85 стран.

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере 1 триллион долларов ради помощи странам в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на брифинге который провела Всемирная организация здравоохранения.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании - к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", - сообщила глава МВФ.

.@KGeorgieva: Emerging markets and developing economies very often have less resources to protect against this health and economic crisis. It is important to place these countries and especially the weakest among them in the center of our attention. #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/mblOhfybp7 — IMF (@IMFNews) April 5, 2020

Георгиева подчеркнула, что больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису страдают развивающиеся страны.

По ее словам, во время кризиса 2008-2009 годов ситуация была лучше.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - заявила Георгиева.

Месяц назад сообщалось, что Международный валютный фонд объявил о выделении на борьбу с коронавирусом 50 млрд долларов. Предполагалось, что деньги будут направлены на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения.