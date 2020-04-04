Медики составляют почти 30% заразившихся коронавирусом в Молдове

В Молдове заразились коронавирусом 215 врачей, это 28,5% от общего количества инфицированных. Более половины из них находятся в закрытых на карантин городах Сороки и Штефан-Водэ.

Об этом пишет местное издание NewsMaker со ссылкой на премьер-министра Иона Кику.

По данным на 4 апреля, коронавирус выявили у 752 жителей Молдовы, из них 12 человек, в том числе два врача, умерли.

Раньше представители власти утверждали, что многие врачи заразились в общественных местах, от родственников, приехавших из-за рубежа, или пациентов, которые скрыли, что больны.

Коронавирусная болезнь COVID‑19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Китае в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.