Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Как вернуть деньги, уплаченные туроператору?
АктуальноКак вернуть деньги, уплаченные туроператору?
На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии
На аукционах б/у авто США и Кореи продолжается обвал цен из-за пандемии
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Умерших от коронавируса в Киеве будут кремировать

С начала эпидемии в столице умерли три человека с COVID-19.

Умерших от коронавируса в Киеве будут кремировать
Фото: Макс Требухов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что умерших от коронавируса в столице будут кремироваться.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. По этому протоколу церемонии погребения отменяются и прописана в этом протоколе кремация", - сообщил он в интервью "Радио Свобода".

Киевский крематорий находится рядом с Байковым кладбищем. 

Напомним, что с начала эпидемии в Киеве умерли трое человек. Первый летальный случай в столице подтвердился 2 апреля, умер 70-летний мужчина. 3 апреля стало известно о смерти еще двух женщин 56 и 69 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также