Умерших от коронавируса в Киеве будут кремировать

С начала эпидемии в столице умерли три человека с COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что умерших от коронавируса в столице будут кремироваться.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. По этому протоколу церемонии погребения отменяются и прописана в этом протоколе кремация", - сообщил он в интервью "Радио Свобода".

Киевский крематорий находится рядом с Байковым кладбищем.

Напомним, что с начала эпидемии в Киеве умерли трое человек. Первый летальный случай в столице подтвердился 2 апреля, умер 70-летний мужчина. 3 апреля стало известно о смерти еще двух женщин 56 и 69 лет.