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В Луцке заразились двое врачей, которые делали вскрытие умершему с COVID-19

Их отправили на самоизоляцию.

В Луцке заразились двое врачей, которые делали вскрытие умершему с COVID-19
Фото: EPA/UPG

Врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом волынского врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщил директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук, передают Волынские новости.

"Медикам провели тестирование сразу после завершения процедуры вскрытия. По состоянию на 3 апреля у врача и медсестры подтвердился коронавирус, результаты исследования еще одной медсестры ожидаются ", - рассказал Онищук.

По его словам, вскрытие происходило с соблюдением всех процедур и в защитном снаряжении.

Сейчас медики чувствуют себя удовлетворительно, симптомов болезни не имеют, находятся на самоизоляции. В соответствии с процедурой, во всех помещениях после вскрытия провели чистку, обработку и уборку.

Как сообщает издание, врач-гинеколог Волынской областной клинической больницы Орест Тимчак умер 29 марта в инфекционной больнице, коронавирус у него диагностировали посмертно. Причиной смерти назвали сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в Луцке умер 62-летний водитель "скорой", у которого диагностировали коронавирус.

По состоянию на утро 4 февраля в Волынской области подтверждено 17 случаев COVID-19, из них - 12 медиков.

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