Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Как вернуть деньги, уплаченные туроператору?
АктуальноКак вернуть деньги, уплаченные туроператору?
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Кабмин настоятельно рекомендует не выходить на улицу без маски

Правительство объяснило, что означает обязательный масочный режим.

Кабмин настоятельно рекомендует не выходить на улицу без маски
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров опубликовал разъяснение относительно новых ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, которые предусматривают в частности запрет на пребывания в общественных местах без маски с 6 апреля.

"В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе. Общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.", - говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

Например, в Киеве к общественным местам отнесли также 50-метровая зона вокруг остановок, церкви и 50-метровая зона вокруг них, заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающую к ним территорию.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - отметили в Кабмине.

В правительстве объясняют, что обязательный масочный режим необходим, чтобы предотвратить распространение болезни от тех людей, у которых она протекает бессимптомно.

В разъяснении также напомнили, что за нарушение правил карантина предусматривается штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

Ранее в полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также