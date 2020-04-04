Кабмин настоятельно рекомендует не выходить на улицу без маски

Кабинет министров опубликовал разъяснение относительно новых ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, которые предусматривают в частности запрет на пребывания в общественных местах без маски с 6 апреля.

"В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе. Общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе подъезды, подземные переходы, стадионы, парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.", - говорится в сообщении.

Однако, отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

Например, в Киеве к общественным местам отнесли также 50-метровая зона вокруг остановок, церкви и 50-метровая зона вокруг них, заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающую к ним территорию.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - отметили в Кабмине.

В правительстве объясняют, что обязательный масочный режим необходим, чтобы предотвратить распространение болезни от тех людей, у которых она протекает бессимптомно.

В разъяснении также напомнили, что за нарушение правил карантина предусматривается штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

Ранее в полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски.