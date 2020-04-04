Еще одной женщине из Ивано-Франковской области коронавирус диагностировали посмертно

Это шестой летальный случай в области.

В Ивано-Франковской области женщине посмертно диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное издание Курс.

"На днях умерла женщина из села Жуков Тлумацкого района. Сегодня МОЗ официально подтвердил, что она была инфицирована коронавирусом", - говорится в сообщении.

Это уже шестая смерть от COVID-19 в области.

По состоянию на утро 4 апреля в Ивано-Франковской области зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Напомним, 26 марта коронавирус посмертно диагностировали у женщины из Ивано-Франковской области. Она умерла через сутки после госпитализации. Ее муж также инфицирован и находится в больнице.