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Украина заказала у отечественных производителей 2 млн ПЦР-тестов

Планируется, что со следующей недели ежедневно они будут производить от 2 до 7 тыс. тестов. 

Украина заказала у отечественных производителей 2 млн ПЦР-тестов
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

Украина заказала у отечественных производителей два миллиона ПЦР-тестов (полимеразной цепной реакции) на коронавирус. Об этом сообщил замглавы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там два миллиона тестов. Они с середины следующей недели начнут давать нам каждый день от 2 до 7 тысяч таких тестов", - сказал Тимошенко.

По его словам, украинские ПЦР-тесты прошли лабораторную проверку.

Также он добавил, что отечественные тесты будут значительно дешевле, чем те, которые Украина ранее покупала у других стран.

Напомним, Национальная академия наук заявила, что украинские ученые завершили работу над созданием отечественных тест-систем SARS-CoV-2, еще в середине марта. Их разработка стартовала в январе, после появления информации об эпидемии нового коронавируса в китайской провинции, учеными Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Украина сможет "спокойно обеспечить лабораторными исследованиями всех, кто в этом нуждается".

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