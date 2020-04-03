В Киеве открыли сбор 10 млн гривен на средства индивидуальной защиты для медиков

Волонтерский штаб при Киевской горадминистрации объявил сбор денег на закупку средств индивидуальной защиты для столичных медиков.

Планируют собрать 10 млн гривен через краудфандинговую платформу "Украинская Биржа Благотворительности".

Цель проекта - закупить 40 тысяч медицинских шапочек, 39 тысяч масок, 8 тысяч респираторов FFP2 и 5 тысяч респираторов FFP3, 28 тысяч медицинских перчаток, 50 тысяч нитриловых и латексных перчаток, тысячу защитных щитков, 5 тысяч защитных очков, 10 тысяч бахил, тысячу медицинских фартуков и тысячу резиновых сапог.

"Защитить медицинский персонал - самое важное, что мы планируем сделать совместными усилиями волонтеров", - заявил один из координаторов штаба бизнесмен Игорь Лиски.

Другим направлением работы является покупка медицинского оборудования для опорных клиник столицы. "Нам важно понимать потребности и реальное положение дел в больницах, чтобы помогать эффективно. Поэтому мы регулярно обновляем запросы больниц и проводим их аудит", - заявил советник мэра Киева Максим Бахматов.

Кроме того, можно перечислять деньги для помощи пожилым людям, малообеспеченным лица и людям с ограниченными возможностями.

Реквизиты:

благотворительная организация "Благотворительный фонд Будущий Киев" (юридический адрес: 04050 г.Киев, ул. Мечникова 2). Идентификационный код фонда - 39365432, расчетный счет в гривнах № UA 91 380805 000000 26005457559, АО "Райффайзен Банк Аваль", г.Киев, МФО 380805.

Крупные транши свыше 300 тысяч гривен пойдут на закупку медоборудования.