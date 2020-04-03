​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Никто не знает, где может заразиться | Видеоблог Сони Кошкиной
Никто не знает, где может заразиться | Видеоблог Сони Кошкиной
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19

В связи с этим предлагается ужесточить карантинные меры ограничения. 

В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
Фото: Макс Требухов

В ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусной болезнью. В связи с этим в стране усилят карантинные меры, сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы предлагаем более жесткий карантин, будем предлагать ограничивать мобильность людей, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью. Мы детально изучаем ситуации в странах Европейского Союза и мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины", - пояснил он.

В связи с этим и предлагаются ужесточенные меры, поскольку расчет Минздрава показывают, что при введении дополнительных мер об изоляции и ограничении мобильности можно значительно снизить количество критических случаев и летальных исходов. 

Напомним, что Кабмин решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса до 24 апреля 2020 года. Среди них - домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее, запрет на перемещение по улицам более чем двух лиц, пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

Ранее на такие меры пошли в Тернополе. В частности, запрещено пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках и скверах групп более двух человек и пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей в возрасте 14-18 лет - без ведома родителей или опекунов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также