В ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом военнослужащего

COVID-19 обнаружили у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции.

По состоянию на 17:00 2 апреля во Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один случай коронавируса.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"У одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта, по отдельному решению, были взяты образцы для исследования на вероятность заболевания COVID-19. По результатам теста у него было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Двое военнослужащих, которые контактировали с ним при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Ранее сегодня сообщалось о первом случае коронавируса в ВСУ - COVID-19 диагностировали у врача Хмельницкого военного госпиталя. Сейчас женщине оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья оценивают как удовлетворительное. 10 человек, которые контактировали с больной, сейчас на самоизоляции.

Всего в рядах Вооруженных сил сейчас на самоизоляции находятся 140 человек. Среди бойцов Операции Объединенных сил по состоянию на утро 2 апреля случаев коронавируса не выявлено. Военнослужащих начали массово тестировать на COVID-19 из-за распространения болезни на оккупированной территории Донбасса.