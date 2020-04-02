Карантин в России продлили до конца месяца

Путин заявил, что пик эпидемии еще не пройден.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении карантина по коронавирусу до конца месяца.

"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - заявил он в обращении к гражданам России в четверг.

Раньше предполагалось, что нерабочей будет только нынешняя неделя.

Путин сказал, что решил наделить местные власти дополнительными полномочиями для введения карантинных мер в зависимости от ситуации.

"Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию – несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей – пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания", - сказал российский президент.

Соответственно, в отдельных регионах России будут более жесткие ограничения, в других - более мягкие.

По данным американского центра Джона Хопкинса, в России официально зарегистрировали 3548 случаев коронавирусной болезни. Умерли 30 человек, а 235 вылечились.