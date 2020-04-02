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У врача Хмельницкого военного госпиталя диагностировали COVID-19

Это первый случай заболевания коронавирусом в ВСУ.

У врача Хмельницкого военного госпиталя диагностировали COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 - у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Об этом сообщает в фейсбуке Командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19… Сотрудница ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля, после ухудшения состояния, она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония", - говорится в сообщении.

В тот же день методом ПЦР у больной диагностировали COVID-19. Сейчас она получает лечение согласно протоколам Минздрава, состояние здоровья - удовлетворительное.

Определен круг контактных лиц (10 военнослужащих). Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию. В местах пребывания больной проведена дезинфекция.

Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 человек, у 72 из них заканчивается изоляция в ближайшие трое суток.

Напомним, количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 804. За сутки их количество увеличилось на 135. Зафиксированы 20 летальных случаев (за сутки - три), 13 человек выздоровели.

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