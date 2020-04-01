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На семи улицах Киева разрешили ездить со скоростью 80 км/ч

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

На семи улицах Киева разрешили ездить со скоростью 80 км/ч

С 1 апреля до 1 ноября в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспорта со скоростью 80 км/час.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Отмечается, что увеличена допустимая скорость движения на семи участках:

-просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережне шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)

- вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

На этих участках установили 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

"Обращаем внимание водителей! Передвигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее МВД анонсировало снижение порога превышения скорости до 10 км/час.

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