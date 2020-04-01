С 1 апреля до 1 ноября в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается движение транспорта со скоростью 80 км/час.
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Отмечается, что увеличена допустимая скорость движения на семи участках:
-просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака)
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережне шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичне шоссе (до ул. Академика Заболотного)
- вул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
На этих участках установили 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".
"Обращаем внимание водителей! Передвигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее МВД анонсировало снижение порога превышения скорости до 10 км/час.