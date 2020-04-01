В марте в Киеве установлено 12 температурных рекордов

Нынешний март стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет.

Среднемесячная температура марта 2020 года в Киеве достигла 6,5 градусов, что на 5,8 градусов превышает климатическую норму.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что нынешний март стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет и первым по количеству температурных рекордов, которых было установлено 12.

Холоднее всего было 24 числа, когда температура под утро опустилась до -4,5 градусов, а теплее всего 29 марта, когда температура после полудня достигла +19,4 градусов.

"К парадоксам нынешнего марта климатологи относят то обстоятельство, что самой теплой оказалась первая декада, средняя температура которой достигла 7,6 градусов, а самой холодной - третья, температура которой была 5,3 градусов тепла. Март был скупым на осадки, которых выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39% климатической нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, февраль в Киеве был на 6,7°С теплее климатической нормы.