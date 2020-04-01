Кличко заявил, что рынки в Киеве до улучшения эпидситуации открывать не будут

По его словам, нехватки продуктов в столице нет.

В Киеве в период карантина не будут открывать рынки, несмотря на разрешение Минздрава. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве вовремя ввели ограничительные мэры, в противном случае количество заболевших могло быть намного больше.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, отмечу - Киев рынки не будет открывать. Это произойдет только при улучшении эпидемической ситуации. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов нет. По поводу рынков и количества людей на них - отмечу, помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?" - сообщил Кличко.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи, ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочного материала. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов, работа СТО и ремонтных мастерских.

31 марта Министерство здравоохранения Украины издало постановление, где прописаны условия работы продуктовых рынков во время карантина. В нем прописали условия, при котором возможно открытие рынков.

Среди прочего, это - запрет на превышение количества одного посетителя на каждые 20 м торговой площади и наличие у персонала перчаток и масок.

Как известно, именно в Ухане коронавирус был впервые обнаружен в конце декабря 2019 года. Предполагается, что источником заражения стал городской рынок морепродуктов. Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, которых продавали на уханском рынке.