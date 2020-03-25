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Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности

Обязательным условием является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты.

Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности

Кабинет министров расширил перечень разрешенных на период карантина видов деятельности, на которые ранее были наложен запрет.

25 марта на заседании правительства были приняты изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Сovid-19", информирует пресс-служба Министерства экономики.

Так, на период карантина снят запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажу кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие виды деятельности.

Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, подчеркивают в Минэкономики.

Отмечается, что изменения разработаны на основе обращений и консультаций, проведенных с представителями Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, Национальной ассоциации производителей детского питания, молочноконсервной и соковой продукции, Союза молочных предприятий, Союза украинских предпринимателей, Ассоциации производителей молока, Ассоциации врачей ветеринарной медицины мелких животных, а также других заинтересованных сторон.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях, а также ряд других мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на вечер 25 марта 145 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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