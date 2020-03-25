В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19
В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Міністерство в руїнах. Інтерв'ю з т.в.о. міністра культури Світланою Фоменко
Міністерство в руїнах. Інтерв'ю з т.в.о. міністра культури Світланою Фоменко
ГлавнаяПолитика

Кабмин анонсировал полную остановку пассажирских перевозок через границу

"До конца дня пятницы мы должны запретить любое пассажирское движение".

Кабмин анонсировал полную остановку пассажирских перевозок через границу
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров собирается полностью остановить пассажирские перевозки через границу.

Об этом на заседании правительства в среду сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Предлагается разработать план по закрытию границ для любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная потребность, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается, и это увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией, которые приезжают в Украину. Дальше происходит колоссальное, гиперболическое развитие болезни", - сказал он.

С 17 марта Кабинет министров уже закрыл пункты пропуска через границу для международного пассажирского, железнодорожного, воздушного и автобусного соединения (распоряжение №287 от 14 марта). Но были разрешены перевозки людей с целью обеспечения защиты национальных интересов, в связи с выполнением международных обязательств, а также для представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Не позже 27 марта, заявил Шмыгаль, эти ограничения ужесточат.

"До конца дня пятницы мы должны запретить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны", - сказал он.

Напомним, что по состоянию на 25 марта в Украине зарегистрировали 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, четыре человека умерли.

Болезнь не только завозится из-за границы, но и распространяется локально.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также