Кабмин анонсировал полную остановку пассажирских перевозок через границу

Кабинет министров собирается полностью остановить пассажирские перевозки через границу.

Об этом на заседании правительства в среду сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Предлагается разработать план по закрытию границ для любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная потребность, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается, и это увеличивает количество людей, зараженных этой инфекцией, которые приезжают в Украину. Дальше происходит колоссальное, гиперболическое развитие болезни", - сказал он.

С 17 марта Кабинет министров уже закрыл пункты пропуска через границу для международного пассажирского, железнодорожного, воздушного и автобусного соединения (распоряжение №287 от 14 марта). Но были разрешены перевозки людей с целью обеспечения защиты национальных интересов, в связи с выполнением международных обязательств, а также для представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Не позже 27 марта, заявил Шмыгаль, эти ограничения ужесточат.

"До конца дня пятницы мы должны запретить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны", - сказал он.

Напомним, что по состоянию на 25 марта в Украине зарегистрировали 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, четыре человека умерли.

Болезнь не только завозится из-за границы, но и распространяется локально.