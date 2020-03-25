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Кабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантина

Размер субсидии для оплаты ЖКХ увеличивается в среднем на 300 гривен. 

Кабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантина
Фото: 112 Україна

Кабинет министров поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо зарегистрироваться в службе занятости - это можно сделать онлайн. 

"Кроме этого, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен. Механизм должен заработать после одобрения Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде", - говорится в сообщении.

Текст постановления также запрещает в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

Напомним, 25 марта премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней. 

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