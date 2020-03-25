Около 800 украинцев хотят вернуться на родину спецпоездом из Москвы

Около 800 человек обратились в посольство Украины в Российской Федерации с просьбой воспользоваться специальным поездом, анонсированным РЖД.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, передает "Интерфакс-Украина".

"По количеству граждан, изъявивших желание воспользоваться этим поездом в Украине и в РФ соответственно, могу сказать, что, на сегодняшний день, в посольство Украины в РФ обратились около 800 граждан Украины. Окончательные данные по ориентировочному количеству граждан РФ, желающих вернуться, уточняются", - сказал он.

Замминистра обратил внимание на то, что это - не единственный гуманитарный вопрос, который находится на повестке дня консультаций между Украиной и РФ.

"Мы до сих пор ждем разрешения от правительства РФ на транзит по территории России транспортных средств с гуманитарными и медицинскими грузами для борьбы с распространением коронавируса в Украине, направляемых к нам из третьих стран. Рассчитываем, что российская сторона в этом вопросе также будет руководствоваться гуманитарными соображениями и действовать так же оперативно, как Украина действовала и действует в контексте обеспечения возвращения граждан РФ с территории Украины", - подчеркнул Божок.

"Поезд Москва-Киев является очередным в ряде уже восьми поездов из-за рубежа, которые МИД совместно с Министерством инфраструктуры организовало для украинцев", - добавил замминистра.

По его словам, РФ действительно обратилась с просьбой разрешить эвакуацию из Украины граждан РФ, и МИД действительно согласовал им такую возможность по гуманитарным соображениям, предложив использовать для этого поезд "Киев-Москва".

Сейчас завершается организация соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий по упомянутому поезду и пассажиров, после чего на сайте "Укрзализныци" будет открыта продажа билетов.

17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев, а 21 марта - еще два. Семерых пассажиров пяти спецпоездов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

23 марта "Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля. На 25 марта назначены еще два спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши.

Также на поездаэ эвакуируют граждан Украины из стран Балтии.