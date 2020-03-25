Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз заразился коронавирусом.

Об этом сообщило издание Sky News.

71-летний принц Чарльз - старший сын королевы Великобритании и наследник британского престола.

В заявлении королевской резиденции Кларенс-хаус говорится, что у принца появились легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии. Он находится на самоизоляции в Шотландии вместе с герцогиней Корнуольской Камиллой.

Камилла тоже сдала тест, который не показал наличие вируса.

От кого принц заразился вирусом, установить невозможно из-за большого количества встреч, которые он провел в последние недели.

Напомним, с началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом".

Эта стратегия не сработала, и по последней информации в Великобритании зафиксировали уже почти 8,2 тысячи заболевших. Умерли 422 человека, выздоровели 135.