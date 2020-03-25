Одноклубник украинца Малиновского Спортьелло - первый игрок "Аталанты", заразившийся коронавирусом

Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщается на официальном сайте бергамского клуба.

При этом пресс-служба сообщает, что сейчас голкипер не испытывает никаких симптомов болезни.

В нынешнем сезоне 27-летний итальянец довольствуется ролью резервного голкипера, но именно он сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Валенсии" (4:3).

Отметим, в том же матче на замену вышел и украинец Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось о смерти от COVID-19 четырех сотрудников "Аталанты".

Добавим, что карантин команды в связи с пандемией коронавируса заканчивается в пятницу, 27 марта.

Напомним, "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ.