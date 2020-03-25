Экс-игрок "Шахтера" изнутри рассказал, как начиналась эпидемия коронавируса в Китае

Экс-форвард "Шахтера" Марсело Морено, который до недавнего времени выступал в Китае за "Шицзячжуан Эвер Брайт", рассказал о том, как распространялась эпидемия коронавируса по стране, и что помогло властям взять под контроль вспышку пандемии COVID-19.

"Я был в Китае в это время. У меня есть друзья, которые с самого начала прошли через весь этот ужас, а затем кое-что рассказали мне. Я испытывал уныние и грусть по этому поводу. Я тоже видел зараженных людей, они появлялись словно из ниоткуда, а эпидемия набирала обороты с каждым днем. Было очень трудно поверить в то, что происходит", - цитирует 32-летнего Морено SporTV.

"Думаю, власти Китая приняли решение о карантине в нужное время. Это было настолько правильно, что теперь у них есть результаты. В Китае не фиксируют случаев внутреннего заражения, там нет очагов местной эпидемии. И теперь эта страна становится примером для всего мира, показывая людям, что следовать решениям руководства страны очень важно", - отметил Морено.

16 февраля боливиец вернулся в Южную Америку и подписал контракт с бразильским "Крузейро".

Напомним, в 2008 году Марсело купил "Шахтер". Трансфер Морено обошелся "горнякам" в 15 млн евро. Однако из 5-летнего контракта он отработал в Донецке лишь один сезон – Морено, как считал Мирча Луческу, в своем первом сезоне не сумел адаптироваться к украинскому чемпионату и пробиться в основной состав "Шахтера".