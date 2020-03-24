Экс-игрок "Шахтера" попал в символическую сборную худших трансферов "Барселоны" XXI века

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную "Барселоны" в XXI веке, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на испанское издание Marca.

"Украинец не вернул большую часть из 25 млн евро, которые "блаугранас" потратили на него летом 2009 года. В своем единственном сезоне на "Ноу Камп" он выглядел неуместно в центре обороны", - кратко описали Чигринского в испанской газете.

Отметим, что компания у украинца подобралась воистину звездная. В ней нашлось место, в частности, португальцу Рикарду Куарежме, бразильцу Филиппе Коутиньо и шведу Златану Ибрагимовичу.

Добавим, что 38-летний швед был куплен каталонским клубом в июле 2009 года за 69,5 млн евро и провел в команде только один сезон, забив 22 гола и отдав 13 ассистов в 46 матчах. После чего он был продан в "Милан".

Что касается Коутиньо, то трансфер 27-летнего бразильца был осуществлен в январе 2018-го за 145 млн, но он не оправдал ожиданий руководства каталонцев. В 76 поединках он отметился 21 забитым мячом и 11 результативными передачами. Перед началом текущего сезона игрок был арендован "Баварией".

Полная версия худших трансферов "Барсы" в текущем столетии выглядит следующим образом:

Вратарь: Ришар Дютрюэль

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален и Ерри Мина

Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме и Филиппе Коутиньо

Форвард: Златан Ибрагимович