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"Интер" Бекхэма изменил логотип клуба в знак социальной изоляции

Клуб из Флориды призывает людей прислушиваться к рекомендациям властей.

Дэвид Бекхэм
Фото: terrikon.com
Дэвид Бекхэм

Футбольный клуб "Интер Майами", одним из совладельцев которого является экс-звезда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм изменил клубную эмблему с целью обратить внимание людей на важность социальной изоляции в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

В клубе рассоединили двух цапель, которые теперь сохраняют дистанцию друг от друга на фирменной эмблеме.

"Еще никогда не было так важно прислушиваться к рекомендациям властей, чтобы отстаивать единство и принимать участие в социальной изоляции", - цитирует вице-президента "Интера" Криса Аллана клубная пресс-служба.

В дебютном сезоне "Интер Майами" проиграл два стартовых матча против "Лос-Анджелес" (0:1) и "ДиСи Юнайтед" (1:2).

Из-за коронавируса регулярный чемпионат МЛС был приостановлен и возобновится не раньше 10 мая.

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