Главный тренер лондонского "Арсенала" вылечился от коронавируса

Микелю Артете потребовалось несколько дней, чтобы почувствовать себя лучше.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своем состоянии здоровья.

"Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, что выздоровел. Мне понадобилось три или четыре дня, чтобы появилось больше энергии, а симптомы остались позади", - цитирует Артету столичное издание Evening Standard.

"Я сдал тест и мне поставили диагноз на следующий день. Мы сразу же сообщили об этом Английской Премьер-Лиге, потому что все, кто был в контакте со мной, должны были быть помещены на карантин. После этого АПЛ решила приостановить игры", - сообщил испанский специалист.

Напомним, что у наставника "канониров" обнаружили коронавирус 13 марта. После чего персонал клуба, в количестве около 100 человек, включая состав первой команды самоизолировались.

Ранее сообщалось, что профессиональный футбол в Англии приостановлен как минимум до 30 апреля.