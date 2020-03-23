Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
ГлавнаяСпорт

Главный тренер лондонского "Арсенала" вылечился от коронавируса

Микелю Артете потребовалось несколько дней, чтобы почувствовать себя лучше.

Главный тренер лондонского "Арсенала" вылечился от коронавируса
Микель Артета
Фото: EPA/UPG

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о своем состоянии здоровья.

"Сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, что выздоровел. Мне понадобилось три или четыре дня, чтобы появилось больше энергии, а симптомы остались позади", - цитирует Артету столичное издание Evening Standard.

"Я сдал тест и мне поставили диагноз на следующий день. Мы сразу же сообщили об этом Английской Премьер-Лиге, потому что все, кто был в контакте со мной, должны были быть помещены на карантин. После этого АПЛ решила приостановить игры", - сообщил испанский специалист.

Напомним, что у наставника "канониров" обнаружили коронавирус 13 марта. После чего персонал клуба, в количестве около 100 человек, включая состав первой команды самоизолировались.

Ранее сообщалось, что профессиональный футбол в Англии приостановлен как минимум до 30 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также