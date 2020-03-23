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Жена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условиях

За нарушение режима придется уплатить 5 тыс. евро штрафа.

Жена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условиях
Руслан и Роксана Малиновские
Фото: Instagram

Супруга хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского – Роксана рассказала о том, что происходит в Бергамо, центре пандемии коронавируса в Италии.

"У нас новые ужесточения карантина с завтрашнего дня! Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи! 

Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро", - написала Роксана в соцсети Instagram.

Напомним, от пандемии коронавируса умерли 4 сотрудника бергамской "Аталанты".

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