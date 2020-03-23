Жена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условиях

Супруга хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского – Роксана рассказала о том, что происходит в Бергамо, центре пандемии коронавируса в Италии.
"У нас новые ужесточения карантина с завтрашнего дня! Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи!
Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро", - написала Роксана в соцсети Instagram.
Напомним, от пандемии коронавируса умерли 4 сотрудника бергамской "Аталанты".