Жена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условиях

Супруга хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского – Роксана рассказала о том, что происходит в Бергамо, центре пандемии коронавируса в Италии.

"У нас новые ужесточения карантина с завтрашнего дня! Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи!

Около супермаркета измеряют температуру, и контролирует все полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро", - написала Роксана в соцсети Instagram.

Напомним, от пандемии коронавируса умерли 4 сотрудника бергамской "Аталанты".